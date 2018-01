Lollobrigida e Bellucci a festival L.A.

LOS ANGELES, 31 GEN - Gina Lollobrigida e Monica Bellucci, le dive di ieri e di oggi, al Festival Filming on Italy, che per tre giorni all'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, porterà un pezzo d'Italia nel cuore dell'industria del cinema e che vedrà ospiti Rosario Dawson, Abrima Erwiah, Lola Karimova, Paz Vega, Vincent Spano, Danny Huston. Il festival proporrà anche le anteprime americane di On the Milky Road di Emir Kusturica e Smetto quando voglio - Ad honorem di Sydney Sibilia. Filming On Italy è il festival che promuove l'Italia come set cinematografico, un ponte tra la cultura italiana e quella americana. Direttore Generale del Festival è Tiziana Rocca, Direttore Artistico, Claudio Masenza. Quest'anno Filming On Italy (31 gennaio - 2 febbraio) presenta due icone del nostro cinema: Monica Bellucci e Gina Lollobrigida, che il 1 febbraio avrà la sua Stella sulla Walk of Fame, grazie al sostegno di Tiziana Rocca e alla Camera di Commercio di Hollywood e alla Direzione Cinema del MiBACT.