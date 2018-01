Tulipani in tour, ora a festival Usa

ROMA, 31 GEN - "Tulipani" - love, honour and a bicycle, film diretto dal Premio Oscar Mike Van Diem, presentato in anteprima al Toronto Film Festival e selezionato come film d'apertura al Netherlands Festival 2017, torna negli Stati Uniti, pronto a conquistare anche Los Angeles. Il film è stato infatti selezionato per la 33/a edizione del Santa Barbara Film Festival e sarà proiettato il 4 e il 5 febbraio. La pellicola vanta un cast internazionale, soprattutto italiano. Tra i protagonisti troviamo Lidia Vitale nel ruolo di Immacolata, volata a Los Angeles proprio per la presentazione del film. Immacolata rappresenta una donna e madre del Sud impegnata nel corso della sua vita a lottare contro la legge del pizzo. A comporre il resto del cast di altissimo livello, Donatella Finocchiaro, Giorgio Pasotti, Giancarlo Giannini e i tre pugliesi Michele Venitucci, Totò Onnis e Mingo De Pasquale.