Vanoni, mi rimetto in gioco se vale pena

ROMA, 31 GEN - A 83 anni Ornella Vanoni non smette di stupire. E di stupirsi. Trasgressiva quanto basta, raffinata per dna, interprete dalla voce inconfondibile, la più longeva delle cantanti italiane ha deciso di tornare al festival di Sanremo. "Mi piace sempre mettermi in gioco, se ne vale la pena", risponde con convinzione, aggiungendo: "Credo nella canzone. 'Imparare ad amarsi' non è un brano d'amore ma parla d'amore. Bisogna imparare ad amarsi e perdonarsi, che è la cosa più difficile da fare. E' una canzone adulta, e per cantarla bisogna aver vissuto intensamente". Stupisce la facilità con cui riesce a calarsi nell'interpretazione, impressiona la voce ancora così cristallina, accompagnata a una perfezione quasi assoluta. "Non ho nessun segreto, nessuna ricetta: ma posso dire che la voce assomiglia allo stato dell'anima. La voce è qualcosa di misterioso e di interiore". Sul palco dell'Ariston, con lei, anche gli autori del brano Bungaro e Pacifico: "Sono amici e con loro affronterò il festival serenamente".