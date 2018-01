Mart, ecco le mostre del 2018

TRENTO, 31 GEN - Presentate dal direttore del Mart di Rovereto, Gianfranco Maraniello, le nuove esposizioni 2018 del museo. "Saranno mostre che non si piegano alla logica dell'intrattenimento che è pur sempre una componente, ma non traccia la traiettoria di identità di un museo e non rafforza la sua appartenenza al territorio", ha detto Maraniello. Dal 21 aprile al 26 agosto sarà allestita "Viaggio in Italia. I paesaggi dell'Ottocento dai Macchiaioli ai Simbolisti", a cura di Alessandra Tiddia. Dal 19 maggio al 16 settembre mostra su Gianfranco Baruchello (Livorno 1924). Dal 22 settembre "Margherita Sarfatti. Il Novecento Italiano nel mondo", a cura di Daniela Ferrari, con preziosi documenti del Fondo Sarfatti, conservato presso l'Archivio del '900 del Mart. Dal 6 ottobre "Nathalie Djurberg & Hans Berg", a cura di Lena Lessing, in collaborazione con il Moderna Museet, Stoccolma e Malmö. Quella del Mart è la più ampia rassegna mai dedicata al duo di artisti svedesi.