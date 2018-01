'Disgraced', da Torino a Monaco Baviera

TORINO, 31 GEN - Debutta il 2 febbraio a Monaco di Baviera, nel barocco Cuvillies Theater (che molto assomiglia al Carignano di Torino) 'Disgraced' di Ayad Akhtar, con la regia di Martin Kusej, prodotto dal Teatro Stabile di Torino con cui il regista ha stretto un rapporto di collaborazione. Collaborazione siglata nel 2013 tra i rispettivi direttori del Teatro Stabile di Torino e del Bayerische Staatstheater - Residenztheater, Filippo Fonsatti e Martin Kusej che ha prodotto già diversi lavori e produrrà - come è stato annunciato in una nota - nella stagione 2019-2020 una coproduzione tra il Teatro di Torino e il teatro più glorioso e forse più famoso d'Europa, il Burghteater di Vienna, del quale Kuej diverrà Intendente l'anno prossimo. Molto orgogliosa di questa collaborazione così fruttifera si è detto il presidente dello Stabile, Lamberto Vallarino Gancia: "Per noi si tratta di un progetto di alto valore culturale, in grado anche di promuovere il Piemonte e l'Italia all'estero".