Carlo Nordio presidente giuria Campiello

VENEZIA, 1 FEB - Sarà il magistrato Carlo Nordio, grande appassionato di letteratura e autore di numeri testi di natura giuridica, il presidente della Giuria dei letterati della 56/a edizione del Premio Campiello. Il primo impegno pubblico dei giurati sarà il 25 maggio prossimo a Padova, per selezionare della cinquina finalista. Nordio è stato Procuratore aggiunto di Venezia e titolare, tra le altre, dell'inchiesta sul Mose di Venezia, nonché consulente della Commissione Parlamentare per il terrorismo e presidente della Commissione Ministeriale per la riforma del codice penale. La giuria del 'Campiello' registra inoltre un nuovo ingresso, quello di Daniela Brogi, docente di Letteratura Italiana all'Università per Stranieri di Siena.