Cacciapaglia, al via il tour mondiale

ROMA, 1 FEB - Parte il 12 febbraio da Mosca (Gnesin Academy's Concert Hall) la tournee mondiale di Roberto Cacciapaglia. Il Celebration Tour del compositore - che presenterà i brani del doppio cd 'Quarto Tempo - 10th Anniversary deluxe Edition' in una versione inedita - dopo 7 date in Russia sarà in Italia dal 5 marzo, quando sarà in scena al teatro Verdi di Firenze. E poi ancora Bolzano (6 marzo, Teatro Cristallo), Roma (13 marzo, Sala Petrassi-Parco della Musica), Bologna (16 marzo, Teatro Duse), Milano (17 marzo, Auditorium Fondazione Cariplo), Verona (19 marzo, Teatro Camploy), Torino (20 marzo, Teatro Colosseo) e Fasano (13 aprile, Teatro Kennedy). Seguiranno poi 4 date in America, a New York, San Francisco, Los Angeles e Toronto, poi il trasferimento in Cina nel mese di agosto. Intanto la musica di Cacciapaglia è stata scelta da Stella McCartney per la campagna pubblicitaria della collezione primavera/estate 2018, che sarà accompagnata dal brano 'Sparkling World', tratto dal disco 'The Ann Steel Album' del 1979.