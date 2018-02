Rinascente, una mostra sulla sua storia

ROMA, 1 FEB - Pierluigi Cocchini ceo Rinascente ha inaugurato la mostra LR100-Rinascente Stories of Innovation, che celebra l'evoluzione del grande magazzino italiano in cento anni, nella Rinascente di via del Tritone a Roma, seconda tappa della esposizione cominciata nel 2017 a Palazzo Reale a Milano, celebrazione dei 100 anni dei grandi magazzini a cui nome è diede il nome Gabriele D'Annunzio. Fino al 27 febbraio, nella Exhbition Area della sede romana del department store, la mostra racconterà come Rinascente abbia contribuito a produrre i cambiamenti nella vita quotidiana della nascente società dei consumi, creando nuovi archetipi nel gusto e stimolando la nascita dei sistemi produttivi legati a moda e design. Le aree tematiche del percorso mettono in luce il ruolo che Rinascente ha avuto nello sviluppo della grafica pubblicitaria, di moda e design, evidenziano come la collaborazione con i migliori talenti creativi abbia portato alla creazione di allestimenti originali e di un'immagine all'avanguardia.