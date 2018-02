I tesori di Bulgari e New Curiosity Shop

ROMA, 1 FEB - E' il ceo di Bulgari Jean Christophe Babin, a inaugurare il nuovo store della maison in via Condotti, il New Curiosity Shop, versione odierna dell'Old Curiosity Shop aperto nel 1905 dal fondatore della maison Sotirio Bulgari, uno spazio che racconta la creatività del marchio attraverso l'esposizione oggetti di natura straordinaria, di collezioni uniche di gioielli Bulgari. Uno store che fa parte dell'edificio del Settecento già occupato dallo storico negozio Bulgari al pianterreno e dalla Domus al primo piano. Babin ha preso parte oggi alla presentazione del libro di Vincent Meyland, I tesori di Roma: viaggio nello storico patrimonio di Bulgari, avvenuta nella residenza governativa di Villa Madama, per la prima volta aperta ad un evento privato dal dopoguerra. Con Babin presenti anche Paolo Bulgari, sua figlia Carlotta, Roberto Rossellini Junior figlio di Isabella Rossellini, l'autore del libro ricco di foto delle star della Hollywood sul Tevere clienti di Bulgari, da Nannarella a Lollobrigida a Liz Taylor.