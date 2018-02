Brunelleschi,commissione 600 anni Cupola

FIRENZE, 01 FEB - Una commissione per organizzare e coordinare le celebrazioni dei 600 anni dall'inizio della costruzione della Cupola del Brunelleschi, avviata a Firenze nel 1420. A costituirla, in vista della grande ricorrenza, in programma nel 2020, è stato il Consiglio dell'Opera di Santa Maria del Fiore, la fabbriceria che gestisce cattedrale fiorentina, Battistero e campanile di Giotto, in vista dell'anniversario dei 600 anni dall'inizio della costruzione del celebre monumento, che ricorrerà nel 2020. Dell'organismo fanno parte i consiglieri Sergio Givone, Domenico Mugnaini, Antonio Natali e Vincenzo Vaccaro. Obiettivo, realizzare un programma di livello internazionale che valorizzi il capolavoro di Brunelleschi, simbolo di Firenze nel mondo. La commissione accoglierà e vaglierà anche le proposte che arriveranno dall'esterno (per contatti inviare una email a: cupola2020@operaduomo.firenze.it). La Cupola del Duomo di Firenze è, ancora oggi, la più grande in muratura mai costruita.