Musei, nuovo freno a direttori stranieri

ROMA, 2 FEB - Il Consiglio di Stato con una nuova sentenza rimette di fatto di nuovo in discussione la scelta italiana di affidare anche a direttori stranieri la guida dei musei pubblici e il ministro della cultura Franceschini, che della rivoluzione dei musei ha fatto il fiore all'occhiello del suo mandato, sbotta: "In Italia è davvero difficile fare le riforme". La decisione, presa dalla sesta sezione del Consiglio di Stato, riguarda un ricorso presentato nei mesi scorsi. Nella loro argomentazione, secondo quanto si apprende, i giudici promuovono la procedura scelta dal Mibact per la valutazione a concorso dei direttori dei musei pubblici dotati di autonomia gestionale e amministrativa, ma rimettono la decisione sull'apertura agli stranieri all'adunanza plenaria. "Dopo 16 decisioni del Tar e 6 del Consiglio di Stato - si infuria il ministro - quest'ultimo cambia linea e rimette la decisione sui direttori stranieri dei musei all'adunanza plenaria. Cosa penseranno nel mondo?"