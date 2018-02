Su La7 Var condicio, moviola politica

ROMA, 2 FEB - Var, come la moviola in campo, per fare le pulci a quello che dicono i politici. Condicio, come quella par condicio che le emittenti sono chiamate a rispettare. Si chiama Var condicio la nuova creatura di La7 per la campagna elettorale. Il debutto è previsto lunedì 5/2 alle 19.15 per un appuntamento quotidiano, a cura del tg, con Marco Fratini alla conduzione, accompagnato da un 'moviolista' e un esperto che dirà la sua il più oggettivamente possibile. Niente politici, dunque, per evitare di aggiungere un talk show in un panorama già affollato. "Questa campagna rischia di essere monocorde - spiega il direttore del TgLa7 Enrico Mentana -. Difficilmente i leader accetteranno confronti, perché nessuno vuole essere messo in discussione". Programmazione speciale di La7 a ridosso del voto: venerdì 2 marzo Bersaglio Mobile con Mentana; domenica 4 Non è l'Arena di Giletti fino alle 22. Poi via alla Maratona Mentana. Lunedì 5 dopo Otto e mezzo appuntamento straordinario con Propaganda Live di Zoro in prime time.