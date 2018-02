Affreschi Carracci,esperienza sensoriale

BOLOGNA, 2 FEB - Un'esperienza sensoriale che in una piattaforma interattiva consente incontri ravvicinati con gli affreschi di Ludovico, Agostino e Annibale Carracci, a Bologna, Palazzo Magnani, sede di Unicredit. E' 'The Grandfather platform', opera 'site specific' dell'artista Luca Pozzi, allestita fino al 30 marzo. "Si può raggiungere - spiega la curatrice Maura Pozzati - un diverso stato meditativo a 4 metri d'altezza tra passato, storia dell'arte e presente, in un'infrastruttura fisica ma al tempo stesso illusionistica che, facendo proprie le ardite tecniche dei Carracci, arriva a simulare la presenza di un gigantesco buco nero grazie ad un collage digitale riprodotto sulla moquette dove camminare. Il visitatore si trova tra la Rosetta mission dell'agenzia spaziale Europea, il Fermi telescope (Nasa e Infn) e il Laser interferometer space antenna (Lisa) il cui lancio è previsto solo nel 2034".