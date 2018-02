Muccino, famiglia specchio burrasca vita

ROMA, 2 FEB - In 'A casa tutti bene', ultimo film di Gabriele Muccino, in sala dal 14/2 in oltre 500 copie con 01, tanta aria di Ettore Scola. Per il 'ritorno a Itaca' del regista, dopo la lunga pausa americana, al centro di tutto c'è un nucleo familiare allargato e disfunzionale che si riunisce paradossalmente per festeggiare un matrimonio di lunga durata, le nozze d'oro di Pietro (Ivano Marescotti) e Alba (Stefania Sandrelli) nella loro Villa Gancia a Forio d'Ischia, dove hanno invitato figli, nipoti ed ex. "Attraverso la famiglia volevo raccontare la complessità dell'animo umano e delle relazioni, perché la famiglia quando si allarga diventa villaggio globale e le sue dinamiche sono le stesse", spiega Muccino. La famiglia è il nostro luogo di partenza, di fuga e di ritorno e la vita poi in fondo è una burrasca dove si ritrovano tutti i miei personaggi". Nel cast Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Sabrina Impacciatore, Sandra Milo, Massimo Ghini, Claudia Gerini, Gianmarco Tognazzi e Giulia Michelini.