Red Canzian, musica non si ferma

ROMA, 2 FEB - Che i Pooh si siano sciolti per aumentare la loro quota al Festival di Sanremo è una perfida battuta circolata nelle scorse settimane, quando tra i 20 big in gara sono spuntati i nomi di Red Canzian, da una parte, e di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, dall'altra. "Una storia si è conclusa, ma la musica non si ferma", si smarca Canzian che non vuole sentire parlare di derby o di litigi nel retropalco. "Sarà più una partita del cuore che uno scontro tra avversari, la gara non potrà mettere in discussione 44 anni di stima e di amicizia. Sarà buffo ritrovarsi sul palco e sarà anche il modo per il pubblico di vedere le varie anime dei Pooh". Il bassista della leggendaria band, scioltasi nel dicembre 2016, arriva a Sanremo con il brano Ognuno ha il suo racconto, che anticipa l'album di inediti Testimone del tempo, in uscita il 16 febbraio per BMG. "Vado al festival per far sapere che faccio anche il cantante. Senza pensare alla classifica", spiega. Testimone del tempo sarà anche un tour, al via dal 4 maggio.