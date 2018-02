Villiard firma adv A/X Armani Exchange

ROMA, 2 FEB - La nuova campagna della linea A/X Armani Exchange Primavera/Estate porta la firma della fotografa Sabine Villiard. In posa di nuovo il trio Cara Delevingne, Martin Garrix, Li Yifeng, ritratti in uno scenario surreale e desertico. I tre modelli interagiscono con lettere e oggetti comuni giganti, logati, un copertone, un timbro, la sagoma di un cuore, ingranditi e distorti come dalla lente di un selfie. Ironia, libertà e gioco danno vita a scatti che rendono l'ordinario straordinario e che colgono lo spirito giovane della collezione.