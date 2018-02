Favij e Mates, parte da Roma nuovo show

ROMA, 3 FEB - Favij e i Mates, gli youtuber più famosi d'Italia, aprono domenica 4 febbraio a Roma la loro nuova tournée italiana. Un tour che vuole segnare un passo in avanti rispetto alle loro esibizioni tradizionali, fatte di qualche battuta al microfono e poi tanti selfie col pubblico. Stavolta i cinque re dello Youtube italiano si alterneranno sul palco tra momenti di intrattenimento, challenge e sketch, accompagnati dalla musica del dj Klaus in consolle. Ma i fan, ragazze e ragazzi dai 10 ai 17 anni, non devono preoccuparsi: alla fine, il momento dei selfie con i loro idoli non mancherà. Domenica all'Atlantico Live di Roma ci sarà anche una ospite di lusso, la youtuber LaSabri (che fra l'altro è fidanzata con uno dei Mates, Sascha Burci, alias Anima).