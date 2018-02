Musei:18 aprile adunanza Consiglio Stato

ROMA, 3 FEB - Si terrà ad aprile, con ogni probabilità mercoledì 18, l'adunanza generale del Consiglio di Stato per esaminare e decidere la questione legata alle nomine dei direttori stranieri dei musei. Lo si apprende da fonti del Consiglio di Stato. Tutti i direttori stranieri restano in carica e continuano a dirigere i loro musei nel frattempo. La sentenza del 2 febbraio che ha rinviato all'adunanza plenaria e non ribaltato la pronuncia precedente, fa notare l'ufficio stampa, ha stabilito definitivamente la legittimità della procedura selettiva per la selezione dei Direttori dei musei.