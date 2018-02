Appello per libreria Torino in chiusura

TORINO, 3 FEB - Una libreria aperta da un anno e mezzo nel quartiere periferico di Torino Vallette, 'TrepuntoZero Genesi', nata per diventare luogo di attrazione culturale e di vendita libri, ha reso noto tramite Facebook di dover chiudere perché non più in grado di pagare l'affitto. Oggi nei suoi locali si sono ritrovati amministratori, il presidente dell'Atc, giornalisti, rappresentanti del Circolo dei Lettori e altri operatori culturali, tutti intenzionati a dare una mano. "E' un appello - dice l'assessore regionale alla Cultura, Antonella Parigi - cui non potevamo non rispondere. Oggi è sempre più chiaro che librerie, biblioteche e associazioni culturali sono presidi sociali". Marcello Mazzù, presidente dell'Atc, insieme alla Regione e alla Circoscizione 6, cercherà di trovare un nuovo posto alle Vallette per ospitare la libreria, esperta in editoria religiosa e per bambini. "Il patrimonio Atc è di tutti, il nostro compito non è più solo amministrare le case popolari, ma vivere i bisogni di questi quartieri".