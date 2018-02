Thurman esce a scoperto contro Weinstein

NEW YORK, 3 FEB - Mesi dopo aver minacciato una "vendetta fredda" contro l'ex produttore Harvey Weinstein, Uma Thurman esce allo scoperto: l'attrice di Pulp Fiction e dei due Kill Bill ha confidato le sue esperienze a Maureen Dowd del New York Times implicando, in una complicata spirale di aggressioni e minacce, non solo l'ex boss di Miramax, ma anche il regista Quentin Tarantino di cui e' stata la musa e che l'ha resa famosa. "I complicati sentimenti che ho su Harvey riflettono quanto mi sento in colpa per le donne che sono state aggredite dopo di me", ha detto la 47enne diva in un'intervista che si e' protratta fino alle ore piccole della mattina: "Io sono una delle ragioni per cui una ragazza entrava nella sua stanza da sola, proprio come ho fatto io".