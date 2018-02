Libri, ecco bibbia della fermentazione

ROMA, 3 FEB - La chimica e le trasformazioni fisiche al servizio del gusto. Il Grande libro della fermentazione sbarca in Italia (edito da Sonda, leader delle pubblicazioni vegane e antispeciste): crauti, il kimchi coreano, e ancora kefir, idromele, e burro di fichi non avranno più segreti perché il volume scritto da Sandor Ellix Katz, considerato in tutto il mondo una Bibbia nel genere, è stato tradotto e pubblicato dalla casa editrice piemontese. Non il solito volume di cucina, ma un testo lungo e articolato che apre uno squarcio su una nuova frontiera del cibo, questa sì ancora non troppo esplorata. Per Katz "far fermentare il cibo è una protesta contro l'omologazione dei sapori". Ma anche una riconquista del rapporto con il 'microcosmo' fatto di funghi e batteri. Il cibo in barattolo, fermentato, è anche un'antica forma di conservazione, ma sono già sperimentati i benefici nutrizionali e legati alla salute. Spazio anche al lievito madre, al seitan fermentato e al tempeh: cibi altamente proteici di origine vegetale.