Sanremo fa pieno di spot, saldo 9,5 mln

ROMA, 3 FEB - Sanremo volta pagina dopo l'era Conti e scommette sul 'festival 0.0', solo musica e parole, di Claudio Baglioni, al via su Rai1 martedì 6 febbraio. Ma se sul fronte ascolti la stima, probabilmente prudenziale, è del 40% di share, almeno sul piano del modello produttivo l'edizione numero 68 si pone in linea di continuità con l'anno scorso, e vede già "un segno positivo per 9-9,5 milioni di euro", sottolinea il direttore della rete ammiraglia Angelo Teodoli. "I costi del festival ammontano a 16,6 milioni di euro (compresi i 5 milioni della convenzione con il Comune di Sanremo, ndr), come l'anno scorso - spiega Teodoli - mentre i ricavi pubblicitari sono quantificabili ad oggi in 25 milioni (come consuntivo 2017), cui va aggiunto circa un milione di ricavi commerciali", legati principalmente alla vendita dei biglietti del teatro Ariston. Anche se il bilancio si farà a fine festival, "si può dunque già stimare un saldo attivo per 9-9,5 milioni di euro".