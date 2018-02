Torna Jessica Biel con The Sinner in tv

ROMA, 4 FEB - Jessica Biel torna in tv (22 anni dopo il cult Settimo Cielo) con la serie antologica inedita The Sinner, al via su Premium Stories dal 4 febbraio con una maratona in anteprima dalle 17.30 alle 23.00 e poi con la programmazione settimanale da martedì 6 febbraio in prima serata. Otto episodi, uno dietro l'altro, giustificati dalla suspense creata dal drammatico evento al centro del racconto: la mamma e moglie Cora (Biel) uccide senza apparente motivo e con estrema ferocia un uomo innocente sotto gli occhi di tutti. Basato sull'omonimo romanzo della scrittrice tedesca Petra Hammesfahr (in Italia pubblicato da Giunti Editore), The Sinner è prodotto dalla stessa Biel, che per l'efficace interpretazione di Cora è stata candidata ai Golden Globes come Miglior attrice protagonista in una miniserie. In onda negli Stati Uniti sulla cable USA Netwok (dove è stato il serial più visto in ascolto differito), The Sinner vede nel cast anche Bill Pullman nei panni del disturbato Harry Ambrose, il detective.