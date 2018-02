Tragicomico Party inglese a tempo Brexit

ROMA, 4 FEB - Una festicciola tra coppie di amici inglesi colti e impegnati, diventa un tragicomico 'bagno di sangue' di rivelazioni e sorprese nella nuova black comedy corale in bianco e nero di Sally Potter, The party, che dopo il successo ai festival di Berlino e Roma arriva in sala con AcademyTwo l'8 febbraio. Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Cillian Murphy, Emily Mortimer e Cherry Jones ne sono i protagonisti. La regista inglese con una messa in scena alla Carnage punta sul caos, sul panico per mettere a nudo le false sicurezze, la morale senza più consistenza dell'intellettuale borghese, il ruolo delle donne nell'era post - post femminista. Per quanto la trama si sviluppi intorno a conflitti personali e amorosi, la regista e sceneggiatrice non risparmia frecciate all'elite da una parte all'altra della Brexit: ''La storia l'ho scritta molto prima - ha detto Potter - ma gia' si percepivano certi sommovimenti e conflitti nella società".