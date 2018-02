Morta Irina Sanpiter, Magda di Verdone

ROMA, 4 FEB - E' morta oggi dopo una lunga malattia l'attrice russa Irina Sanpiter che il pubblico cinematografico ha conosciuto e amato nel ruolo di Magda, la moglie succube di Furio in Bianco Rosso e Verdone (1981). 60 anni si è spenta al Policlinico Umberto I dove era ricoverata da mesi. "Sono molto triste, addolorato. Ci vedevamo poco ma l'abbraccio, quando ci si incontrava, era sempre forte e pieno di dolce nostalgia", ha scritto Carlo Verdone su Facebook sinceramente dispiaciuto. Di quel film, ha poi detto all'ANSA, "non è rimasto più nessuno": Mario Brega, Elena Fabrizi, Angelo Infanti, gli altri protagonisti sono scomparsi da tempo. "Me la ricorderò sempre ragazza, con gli occhioni malinconici", ha aggiunto.