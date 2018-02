Downton Abbey va a NY con Violet giovane

NEW YORK, 4 FEB - Buone notizie in arrivo per gli orfani di Downton Abbey: mentre ricorrono voci che il film sia davvero sul punto di esser messo in cantiere, Julian Fellowes ha annunciato una data per "The Gilded Age", una nuova serie in dieci puntate ambientata nella New York di fine Ottocento che andrà in onda il prossimo anno sulla Nbc. La ciliegina sulla torta per i fan di Downton e' che e' che una Lady Violet giovane sara' tra i protagonisti della nuova impresa di Lord Fellowes, il padre della saga della famiglia Crawley. "L'Eta' Dorata" di New York e', per intendersi, quella di Edith Warthon e di Henry James, "un periodo di immense fortune accumulate e perdute e di palazzi che fiancheggiavano l'intera lunghezza di Fifth Avenue", spiega la descrizione ufficiale della serie prodotta dallo stesso Fellowes in collaborazione con Universal Television. La serie e' ambientata 30 anni prima dell'inizio di Downton e tra i personaggi c'e' la la futura Contessa Madre "sara' divertente vedere una giovane Violet "