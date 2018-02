Maria Bello presiede Los Angeles, Italia

LOS ANGELES, 4 FEB - E' il momento delle donne anche al Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Fest, che si terrà dal 25 febbraio a marzo 3 marzo. Sarà la star italo-americana Maria Bello la presidente della tredicesima edizione del festival, mentre l'attrice italiana Maria Pia Calzone ne sarà la madrina. Il festival che promuove la cultura italiana e il suo grande cinema nella settimana che precede gli Oscar è dedicato alla regista Lina Wertmüller - la prima donna a ricevere una nomination all'Oscar come miglior regista per il suo 'Pasqualino settebellezze' - nell'anno del suo novantesimo compleanno, che cadrà il prossimo agosto. Per celebrare la sua straordinaria carriera sarà proposto al Teatro Cinese di Hollywood il documentario di Valerio Ruiz "Behind the White Glasses". Maria Bello, due volte candidata ai Golden Globes, è nel cast della serie TV CBS, "NCIS", in Italia da stasera su Raidue, nel ruolo della psicologa forense. Maria Pia Calzone è tra i grandi protagonisti della serie 'Gomorra'