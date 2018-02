Box office Usa, torna in testa Jumanji

ROMA, 4 FEB - Nel weekend del Super Bowl al box office americano regna Jumanji la commedia d'avventura di Jake Kasdan che aggiunge 11 milioni di dollari al bottino ormai arrivato tra mercato interno e internazionale a superare 855 milioni di dollari, essendone costati 'solo' 90 milioni. Il film è tornato in testa, dimostrando anche una tenuta incredibile, dal 20 dicembre data del debutto. Al secondo posto il nuovo Maze Runner, il terzo della saga sci-fi con 10 milioni 200 mila dollari. Al terzo c'è con 9 milioni 250 mila dollari l'horror Winchester con il premio Oscar Helen Mirren in un inedito ruolo. Il film di Michael e Peter Spierig è atteso anche in Italia dal 22 febbraio con il titolo La Vedova Winchester