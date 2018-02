Isoardi, il 9/2 all'Ariston con Salvini

SANREMO, 4 FEB - "Venerdì sarò in platea al teatro Ariston per seguire Sanremo e con me ci sarà, impegni permettendo, anche Matteo": Elisa Isoardi, madrina di Casa Sanremo, l'area hospitality del festival, annuncia l'arrivo del suo compagno, il leader della Lega Salvini, in Riviera. "Ci piace il festival - spiega Isoardi -. Io lo seguo da sempre, visto che, tra l'altro, la Liguria è la mia seconda regione e qui siamo a un'ora da Cuneo, casa mia. La trovo una manifestazione divertente e ogni anno organizzo un gruppo di ascolto, anche con i miei autori. Sono curiosa di vedere come interagiranno sul palco Baglioni, Hunziker e Favino". La conduttrice di Buono a sapersi su Rai1 sogna un giorno di presentare il festival, perché "è la festa della musica italiana, ovvero la musica più bella al mondo".