I Bastardi Pizzofalcone 2, ciak a Napoli

ROMA, 5 FEB - Caffè strapazzato e sfogliatelle al Gran Caffè Gambrinus per Carolina Crescentini e Alessandro Gassmann. Oggi nello storico locale di Napoli giornata di riprese per la serie di Rai Uno "I bastardi di Pizzofalcone 2" Una colazione tradizionale napoletana, con caffè strapazzato e sfogliatelle, per Carolina Crescentini e Alessandro Gassman che, stamattina, si sono presentati al Gran Caffè Gambrinus per girare alcune scene della fiction televisiva di Rai1 "I bastardi di Pizzofalcone 2". Il locale di piazza del Plebiscito, infatti, ha riservato un salone del 1860 per la troupe di circa 50 persone chiamata a realizzare oggi degli episodi della serie di successo, per la regia di Alessandro D'Alatri, giunta alla seconda stagione. È stato il direttore del Gambrinus Gennaro Ponziani a offrire ai due attori la colazione