The Cloverfield Paradox, su Netflix

ROMA, 5 FEB - Caricata il 5 febbraio su Netflix, senza nessun avviso preventivo, ha bruciato tutte le consuete tappe. Uscita a tempi di record per il film The Cloverfield Paradox, sequel del monster movie del 2008 Cloverfield, disponibile su Netflix e visibile anche in Italia. La casa di distribuzione di film e serie TV in streaming ha annunciato con un trailer di 30 secondi durante il Super Bowl che il film sarebbe stato visibile in tutto il mondo al termine della partita. Il nuovo thriller fantascientifico della durata di 102 minuti, prodotto da Paramount Pictures/J.J Abrams e diretto dal regista Julius Onah, vede la partecipazione di Daniel Brühl, Roger Davies, Elizabeth Debicki, Aksel Hennie, Gugu Mbatha-Raw, Chris O'Dowd, John Ortiz, David Oyelowo, and Zhang Ziyi. Racconta come un gruppo di astronauti di diverse nazionalità si ritrovi a bordo di una stazione spaziale a cercare una soluzione alla grave crisi energetica che affligge la Terra. Sperimentando una nuova tecnologia il team arriva e esiti imprevisti