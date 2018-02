Ashton Kutcher,40 anni da eterno ragazzo

ROMA, 5 FEB - Anche Ashton Kutcher, l'eterno sorridente palestrato ragazzo americano, protagonista di tanti film romantici e idolo delle giovanissime, è diventato grande. Il 7 febbraio compie 40 anni e, in quanto a vita privata, al suo attivo ha già due matrimoni (con Demi Moore e Mila Kunis) e due figli. Ha cominciato come modello a New York, sfilando per Versace, Calvin Klein e Tommy Hilfiger, apparendo nudo in uno dei cataloghi Abercrombie & Fitch. Poi tanta tv con That'70s e il cinema da Bobby (2006) a Notte brava a Las Vegas (2008), da Personal Effects a Appuntamento con l'amore a Steve Jobs. Kutcher è considerato un genietto della tv: ha ideato programmi, ha una casa di produzione e realizza reality show noti come Beauty and the Geek (La pupa e il secchione, esportato anche in Italia), Adventures in Hollyhood e The Real Wedding Crashers e del quiz Opportunity Knocks, oltre al 'joke show' con vittime illustri, Punk'd, una specie di Scherzi a parte, lanciato su MTV e durato oltre 10 anni.