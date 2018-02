Edoardo Leo, con amici gruppo ascolto

SANREMO, 5 FEB - 'Tanto siamo tra amici al Dopofestival': il titolo dà il senso di un appuntamento che Edoardo Leo immagina "esattamente come si segue il festival nelle case degli italiani, riuniti insieme davanti a una pizza". Per questo ha voluto accanto a sé gli amici di sempre Sabrina Impacciatore, Rolando Ravello, Paolo Genovese. A gestire il via vai di ospiti e cantanti che arriveranno al Casinò, trasformato in un night club, ci sarà Carolina Di Domenico, mentre la platea di giornalisti verrà animata da Rocco Tanica. "Ho accolto con piacere l'invito a ripensare il Dopofestival - spiega Leo -: non me la sentivo di fare il bravo conduttore, anche perché non lo sono... Ci sarà irriverenza, il gioco con i cantanti, e al teatro del Casinò ci sentiremo un po' più a casa". "Non dormo da quattro giorni - confessa Impacciatore -: sapendo che non avrei dormito per tutto il festival, mi sono portata avanti''. Il direttore artistico Claudio Baglioni conferma per il Dopofestival che era stato contattato Stefano Bollani.