Baglioni, telecamere anche fuori Ariston

SANREMO, 5 FEB - Il Festival di Sanremo si svolgerà anche all'esterno del teatro Ariston con riprese sul red carpet e sulla strada. Lo dice Claudio Baglioni rivelando che nella serata di apertura, "laringite in corso permettendo, Laura Pausini canterà in mezzo alla gente". Il direttore artistico, che è anche architetto, ha chiesto al sindaco una installazione arricchita dai fiori, intervenendo anche sugli aspetti estetici e strutturali della manifestazione. "Sanremo tracima molto di suo. E' molto probabile che finiremo anche in strada - conclude Baglioni con ironia - ma speriamo di non finire in mezzo ad una strada".