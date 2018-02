Schmidt,risolvere problema loggia Isozak

FIRENZE, 05 FEB - Sulla realizzazione della loggia di Arata Isozaki alla galleria degli Uffizi di Firenze, in attesa di realizzazione dagli anni '90 dopo la vittoria dell'architetto giapponese in un concorso internazionale, alla politica "esprimo una sollecitazione molto chiara: qui abbiamo un cantiere dove succede poco per quel che riguarda una risoluzione di questo spazio urbanistico, così centrale per Firenze, e finora è un buco nero con una grande gru sopra. E' un problema che va assolutamente risolto". Così il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, durante la cerimonia di inaugurazione dell'auditorium della galleria e di nuove sale intitolate al progettista del museo Giorgio Vasari. Proprio l'ultima di queste sale contiene i modelli e i piani della loggia di Arata Isozaki. Il sindaco di Firenze Dario Nardella, presente all'inaugurazione si è detto "fiducioso sul fatto che il ministro Franceschini trovi una soluzione, perché, in effetti, una soluzione è necessaria qualunque strada si prenda".