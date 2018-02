Magalli doppiatore Benvenuti a casa mia

ROMA, 5 FEB - Giancarlo Magalli presta la voce al protagonista Christian Clavier di Benvenuti a casa mia, la commedia sulla Francia multietnica che segue il successo di Non sposate le mie figlie con lo stesso cast e che uscirà in Italia l'8 marzo da Adler. "Doppiare questo film è stata per me una somma di gioie: la gioia del doppiaggio, che è un'arte che mi affascina; la gioia di dare voce ad un attore bravo e versatile come Clavier in una commedia divertente come i francesi sanno fare e la gioia di ritrovare un grande direttore del doppiaggio italiano, Francesco Vairano, con il quale tanti anni fa cominciai la mia carriera di "talent" con Hercules, un grande film Disney" commenta Giancarlo Magalli. Philippe De Chauveron con Christian Clavier e Ary Abittan tornano a lavorare insieme nella nuova commedia che gioca ancora una volta sulle identità, sulle differenze e sul razzismo.