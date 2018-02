Musica: film e album su Nick La Rocca

PALERMO, 5 FEB - In occasione del centenario del jazz esce in Dvd + Cd e Dvd + Lp "Sicily Jass - The world's first man in Jazz", il film diretto Michele Cinque che racconta l'appassionante vicenda biografica del leggendario Nick La Rocca, cornettista, figlio di un emigrante siciliano originario di Salaparuta e leader della Original Dixieland Jass Band, l'ensemble di New Orleans che nel 1917 incise il primo disco Jazz della storia, vendendo oltre un milione e mezzo di copie. Il film, disponibile in formato Dvd, sarà accompagnato da una colonna sonora in formato in Lp o Cd, curata dal ricercatore Mark Berresford, uno dei maggiori esperti e collezionisti di Jazz e Blues delle origini. Una raccolta contenente le storiche incisioni della Original Dixieland Jazz band, insieme ad alcuni brani dell'ensemble eseguiti da grandi maestri come Louis Armstrong, Fletcher Henderson, Joe Venuti, Bix Beiderbeck, Frankie Trumbauer.