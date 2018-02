Trailer Guerre Stellari a Super Bowl

NEW YORK, 5 FEB - 'Guerre Stellari' ha fatto capolino durante il Super Bowl. Un'anteprima di 'Solo: A Star Wars Story', nei cinema il 25 maggio, e' stato trasmesso, infatti, nel corso della finalissima di campionato Nfl. In 45 secondi del trailer del film diretto da Ron Howard, si sente il giovane Han Solo, interpretato da Alden Ehrenheich, che rivolgendosi al reclutatore dell'Impero dice, 'sarò un pilota, il miglior pilota della galassia'. L'anteprima durante il Super Bowl e' stato solo un assaggio di una versione cosiddetta 'full' che uscirà invece oggi. La regia del film era stata inizialmente affidata a Phil Lord e Christopher Miller, poi e' passata a Ron Howard il quale e' riuscito a completare la pellicola nei tempi previsti per l'uscita. Ehrenreich, nel ruolo da protagonista, avra' il difficile compito di sostituire il leggendario Harrison Ford.