Premio Strega: Comitato, nuove regole

ROMA, 6 FEB - Nuove regole per il premio Strega. Il Comitato direttivo - composto da Melania G. Mazzucco (presidente), Pietro Abate, Valeria Della Valle, Giuseppe D'Avino, Ernesto Ferrero, Simonetta Fiori, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine - ha stabilito che a partire dall'edizione 2018 ogni Amico potrà segnalare un'opera, senza necessità di associarsi a un altro giurato come avveniva in passato. Il Direttivo, da parte sua, selezionerà i libri concorrenti sia tenendo conto delle segnalazioni degli Amici sia sulla base di valutazioni proprie. A partire dal 2019 poi entrerà in vigore un ulteriore cambiamento. Ora il Premio è stato aperto a opere pubblicate entro il 31 marzo, dal prossimo anno potranno partecipare i libri pubblicati entro il 28 febbraio.