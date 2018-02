Torna Mr. Robot, serie cyber-thriller

ROMA, 6 FEB - Mr. Robot" è ancora la serie più mainstream del panorama televisivo internazionale. Il drama cyber-thriller diretto da Sam Esmail - che torna con il terzo capitolo su Premium Stories, dal 7 febbraio, ogni mercoledì, in prima serata - trova un nuovo e potente aggancio con la realtà: la salita al potere di Trump è l'effetto perverso del processo iniziato con le azioni del protagonista. Nei panni del giovane hacker Rami Malek (stupefacente Freddy Mercury nel biopic dedicato al leader dei Queen). Con Christian Slater (Golden Globe nel 2016 per il ruolo di Mr. Robot) e Grace Gummer (talentuosa figlia di Meryl Streep). Fa il suo ingresso nel cast Bobby Cannavale, che interpreta il venditore di auto usate Irving e personaggio tra il Mr. Wolf di Tarantino e il Varga di Fargo. I, tutto 10 episodi (i cui titoli terminano con un'estensione che può corrispondere a library, file di sistema, parti di file rar, ad eccezione dell'episodio 9, che termina in estensione torrent, e decimo che coincide al comando shutdown-r)