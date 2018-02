'Ciao Napoleone' a festival di Bastia

ROMA, 6 FEB - Un Napoleone visto con occhi diversi: quelli di tre bambini che fanno amicizia con l'imperatore durante il suo anno di esilio all'Elba nel 1814. E' la trama del film di animazione "Ciao Napoleone", del regista Fabio di Ranno, in programma oggi alla trentesima edizione del Festival del cinema italiano di Bastia. Come ogni anno, la rassegna offre un cartellone ricco di appuntamenti: dodici film in concorso e altri quattro in gara nella sezione giovani, un omaggio speciale al regista Marco Tullio Giordana (I due soldati, I cento passi), titoli dedicati al 'come eravamo'. "Ciao Napoleone", dedicato ad un pubblico giovanissimo, è l'unico film di animazione selezionato. "Nella storia che abbiamo voluto narrare - spiega il regista all'ANSA - non ci saranno le battaglie epiche del comandante Napoleone.