Mariotto in Processo a Mary Quant

ROMA, 6 FEB - Guillermo Mariotto, direttore creativo della maison Gattinoni, salirà domani 7 febbraio sul palcoscenico del Teatro Parioli di Roma, in occasione della rassegna "Personaggi e Protagonisti: incontri con la Storia Colpevoli o Innocenti", nei panni di testimone della difesa di Mary Quant, la più rivoluzionaria stilista del mondo. A oltre cinquanta anni dalla sua apparizione per le vie londinesi, la minigonna e la sua inventrice Mary Quant, saranno chiamate a Processo nel secondo appuntamento del format "Personaggi e Protagonisti: incontri con la Storia Colpevoli o innocenti", di cui è autrice Elisa Greco. Il designer di Gattinoni scandaglierà i legami tra moda e costume e svelerà al pubblico come Mary Quant sia stata fenomeno di moda ed espressione di cambiamento. Mariotto chiamerà al suo fianco un testimone a sorpresa che trasporterà il pubblico negli irriverenti anni della "Swinging London". Simonetta Giordani è Mary Quant.