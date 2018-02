Hunziker-Favino-Baglioni, tutti i look

ROMA, 6 FEB - A Sanremo come agli Oscar: Michelle Hunziker ha scelto abiti eleganti anzi elegantissimi per il palco dell'Ariston creati appositamente per lei e adatti al festival che in quanto ad attenzione mediatica è un po' il nostro Oscar. Look da red carpet e rigorosamente made in Italy con un tributo speciale a re Giorgio: Armani Privè per la prima serata per la bionda conduttrice e in smoking Giorgio Armani il suo partner Pierfrancesco Favino. Per le altre serate Michelle mercoledì indosserà creazioni Alberta Ferretti, mentre giovedì si gioca in casa con luminosi abiti Trussardi (l'ad Tomaso è suo marito), tutti impreziositi di cristalli. Venerdì con la premiazione dei giovani eleganza in chiave rock con gli abiti di Moschino disegnati dall'irriverente Jeremy Scott. Sabato, chiusura con l'alta moda sofisticata di Armani Privè e diamanti Tiffany per le 5 serate. Se Favino apre con due smoking firmati Giorgio Armani ma vestirà abiti di diversi stilisti, Claudio Baglioni ha un guardaroba completo Ermanno Scervino