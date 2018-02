In 60 verso audizioni live Musicultura

MACERATA, 6 FEB - Sono 60 i concorrenti che hanno superato le prime selezioni di Musicultura, Festival della Canzone Popolare e d'Autore assicurandosi l'accesso alla fase delle audizioni live 2018. Solisti e band, provenienti da tutta Italia, sono stati selezionati su 800 artisti che hanno inviato i loro brani rispondendo al bando della XXIX edizione. Tra gli ultimi nomi per per cui Musicultura ha rappresentato un trampolino di lancio ci sono Mirkoeilcane, vincitore nel 2017 e quest'anno in gara a Sanremo tra le giovani proposte, e Renzo Rubino, altro ex vincitore di Musicultura, quest'anno in gara per la seconda volta nella sezione big della kermesse sanremese. Le audizioni live sono in programma dal 16 febbraio all'11 marzo, quattro week end non-stop di musica dal vivo al Teatro della Filarmonica di Macerata, con set inediti di artisti come Ginevra di Marco venerdì 16 febbraio; Mirkoeilcane di ritorno da Sanremo venerdì 23; Grazia Di Michele con Ivan Segreto giovedì 1 marzo e Mimmo Locasciulli venerdì 9 marzo.