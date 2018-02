Sanremo, Baglioni elegante e tesissimo

(ANSA) -SANREMO, 6 FEB- Elegantissimo, in smoking nero, camicia bianca e papillon, un visibilmente teso Claudio Baglioni ha debuttato sul palco dell'Ariston. "Ben arrivati a tutti alla 68/a edizione di questo evento unico al mondo per le sue peculiarità", ha esordito il 'dittatore' artistico dopo aver sceso la scala. "A me è bastato leggere festival della canzone italiana per capire e comprendere cosa andava fatto: mettere di nuovo al centro le canzoni, per farne di nuovo il momento principale del festival - ha detto-. Le canzoni sono arte povera, ma hanno una forza evocativa incredibile, solo gli odori hanno la stessa forza". Poi Baglioni ha fatto Baglioni, ha messo in campo la sua poetica: "le canzoni sono come coriandoli d'infinito, piccoli istanti di eternità. Sono mare, terra, cielo, neve di sogni che sembra cadere giù da un altro pianeta. Infatti nessuno sa da dove possano venire. E in quei secondi fanno piccoli miracoli. Pugni di riso che cuciti insieme riescono a dare emozione, divertimento, commuovono, emozionano".