Favino,io a Sanremo, chi l'avrebbe detto

SANREMO, 6 FEB - "Chi me lo doveva dire a me che dovevo presentare su questo palco. Tutti cantano, tutti ballano, tranne uno, io. Sono felice di essere qui per aiutarti, Claudio. E sono felice che per la tua prima prova da conduttore, tu abbia deciso di presentare me", inizia con una gag con Baglioni l'avventura festivaliera di Piefrancesco Favino, che ha poi introdotto Michelle Hunziker: "Io e lei, Baglioni, non abbiamo i tempi. chi meglio di una svizzera".