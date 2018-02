Michelle zuccherosa, bacia il marito

SANREMO, 6 FEB - Prima il saluto dal palco, "amore ti amo, sei così bello che ti risposerei", poi il bacio in platea. "Adesso scusate ma do un bacio a mio marito". Zuccherosa Michelle Hunziker verso Tomaso Trussardi, che è venuto a seguirla in questa prima serata del Festival di Sanremo. "Capisco che non vi vedete da due settimane, ma..." ironizza dal palco Pierfrancesco Favino.