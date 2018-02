Fiorello, gag su elezioni

SANREMO, 6 FEB - "Ci sono le elezioni, c'è la par condicio", avverte Fiorello. "Chi se ne frega", replica Baglioni. "Chi se ne frega", dice a sua volta Fiorello. Ma poi inscena una gag con il pubblico, invitandolo ad indicare, con il gioco 'su le mani, giù le mani', per chi voterà il 4 marzo. "Chi voterà Pd? Su le mani! Chi voterà Cinque Stelle? Su le mani! E chi il centrodestra, Berlusconi e compagni? Orfeo, - dice rivolto al dg Rai in platea - tu non puoi alza' la mano tre volte. E poi chi voterà Liberi e belli, quelli dello shampoo, scusate Liberi e uguali, quelli di Grasso? O la Lega... Venerdì viene qua Salvini...".