Pausini, ci tenevo al festival stasera

SANREMO, 6 FEB - "Scusate se mi sentite con questa voce, questo è il motivo per cui non ci sono". Laura Pausini, che stasera avrebbe dovuto essere tra gli ospiti del Festival del Sanremo ma è stata fermata da una laringite, si collega telefonicamente con il teatro Ariston. La voce è molto rauca. "Come state?" chiede lei a Baglioni e Fiorello. E loro: "meglio di te, senti che voce!". Lei però rassicura: "Sabato il mio dottore mi ha detto che dovrei esserci. Sarebbe stato bello stasera, ci tenevo a esserci e a cantare con te, Claudio, e a divertirmi con Fiore".