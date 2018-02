Cardinal Ravasi twitta versi Meta-Moro

SANREMO, 6 FEB - "Perché la nostra vita non è un punto di vista E non esiste bomba pacifista Non mi avete fatto niente (Ermal Meta-Fabrizio Moro) #Sanremo2018". E' il tweet che il cardinale Gianfranco Ravasi dedica a un verso del brano 'Non mi avete fatto niente', un invito a non avere paura del terrorismo, che Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno portato in gara al festival.